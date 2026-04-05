AGENDA · La Flèche
Visite guidée du Théâtre de la Halle au Blé, LA FLECHE, La Flèche
samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche
Informations pratiques
Visite guidée du Théâtre de la Halle au Blé 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite guidée du Théâtre : Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Place du 8 mai 1945
Découvrez ce magnifique théâtre à l’italienne de 1839, incontournable du patrimoine fléchois.
LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
Visite guidée du Théâtre : Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
©MINISTERE CULTURE
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