Visite guidée du Théâtre de la Halle au Blé, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Visite guidée du Théâtre de la Halle au Blé 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée du Théâtre : Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Place du 8 mai 1945

Découvrez ce magnifique théâtre à l’italienne de 1839, incontournable du patrimoine fléchois.

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP

Visite guidée du Théâtre : Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

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