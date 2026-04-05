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Visite guidée du Théâtre de la Halle au Blé, LA FLECHE, La Flèche

samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche

Visite guidée du Théâtre de la Halle au Blé, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
LA FLECHE
Adresse
LA FLECHE
Ville
72200 La Flèche
Département
Sarthe

Visite guidée du Théâtre de la Halle au Blé 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée du Théâtre : Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Place du 8 mai 1945
Découvrez ce magnifique théâtre à l’italienne de 1839, incontournable du patrimoine fléchois.

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
Visite guidée du Théâtre : Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

©MINISTERE CULTURE

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