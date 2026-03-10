Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche La Flèche
Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche La Flèche dimanche 5 avril 2026.
Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche
place du 8 mai 1945 La Flèche Sarthe
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 18:00:00
fin : 2026-04-05 19:00:00
Date(s) :
2026-04-05 2026-04-06
Entrez dans les coulisses de ce petit théâtre à l’italienne, entièrement restauré !
Venez découvrir ce joyau, rare témoin des théâtres à l’italienne du début du XIXe siècle. Laissez-vous émerveiller par les décors et l’ambiance de cette bonbonnière . Son histoire, son décor, sa restauration et ses coulisses n’auront plus de secret pour vous….
– Visites individuelles d’avril à septembre. Dates des visites sur www.visithemes.com/agenda possibilité de visite couplée avec le moulin à glace de la Bruère (certains jours)
– Visites sur demande pour groupes toute l’année, selon disponibilités (tarif spécifique) .
place du 8 mai 1945 La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 83 52 00 thomas@visithemes.com
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English :
Enter the backstage of this small Italian theater, completely restored!
L’événement Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche La Flèche a été mis à jour le 2026-03-10 par LA FLECHE