Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche La Flèche
Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche La Flèche vendredi 8 mai 2026.
La Flèche
Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche
place du 8 mai 1945 La Flèche Sarthe
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 16:30:00
fin : 2026-05-08 17:30:00
Date(s) :
2026-05-08
Venez explorer un petit théâtre à l’italienne, entièrement restauré !
Découvrez ce joyau, rare témoin des théâtres à l’italienne du début du XIXe siècle. Laissez-vous émerveiller par les décors et l’ambiance de cette bonbonnière . Son histoire, son décor, sa restauration et ses coulisses n’auront plus de secret pour vous….
– Visites individuelles d’avril à septembre. Dates des visites sur www.visithemes.com/agenda possibilité de visite couplée avec le moulin à glace de la Bruère (certains jours)
– Visites sur demande pour groupes toute l’année, selon disponibilités (tarif spécifique) .
place du 8 mai 1945 La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 83 52 00 thomas@visithemes.com
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English :
Come and explore a small, fully restored Italian-style theater!
L’événement Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche La Flèche a été mis à jour le 2026-03-10 par LA FLECHE
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