Visite guidée du Théâtre de Laval Le Théâtre de Laval Laval

Visite guidée du Théâtre de Laval Dimanche 21 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Le Théâtre de Laval Mayenne

Gratuit sur réservation auprès du Théâtre de Laval

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Théâtre se dévoile au public le temps d’un après-midi !

Des coulisses aux dessous de scène, partez à la découverte des secrets de fabrication des spectacles. Loges, foyer des artistes, machineries et plateau s’ouvrent à vous pour une immersion au cœur de l’envers du décor !

Le Théâtre de Laval 34 rue de la paix Laval 53000 Centre Ville Rive Gauche Mayenne Pays de la Loire 0243498630 https://letheatre.laval.fr/ https://www.instagram.com/letheatrelaval/ Le théâtre de Laval est l'un des principaux lieux de représentation de la ville de Laval, en Mayenne. Il a ouvert en 1830 puis il a connu une histoire mouvementée puisqu'il fut notamment transformé en cinéma en 1958 puis détruit avant de redevenir un théâtre en 2007. En tant que Centre National de la Marionnette, Le Théâtre accompagne les compagnies de marionnettes pour la création (résidences, coproductions). Il soutient également les compagnies locales, quel que soit leur champ de discipline. Adresse : 34 rue de la Paix · 53000 Laval

Le théâtre est composé de plusieurs salles : la salle Barbara Hendricks (grande salle), la Rotonde et la Crypte. Vous pouvez venir :

à pied ou à vélo (parkings à vélo à proximité)

en bus, avec les lignes A, B, E, F, H, I (arrêt Préfecture)

en voiture, pour se stationner : parking Ferry-Crossardière (153 places, à 350 m), parking de la Paix (42 places).

Journées européennes du patrimoine 2025

Le Théâtre de Laval