Visite guidée du Théâtre de l’Élysée, Théâtre de l’Élysée, Lyon

Informations pratiques

Visite guidée du Théâtre de l’Élysée Dimanche 20 septembre, 11h00, 12h00 Théâtre de l’Élysée Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:45:00+02:00

Découvrez l’histoire du Théâtre de l’Élysée.

Que s’est-il passé entre 1861 – apparition du bâtiment en tant que hangar industriel – et la création du Théâtre de l’Élysée en 1993 ? Pour le découvrir, venez participer à une visite guidée et retracez l’histoire d’un ancien cinéma de quartier et d’un ancien atelier d’industrie au cœur de la Guillotière.

Deux départs de visites, à 11h et 12h. Gratuit, sans inscription.

Durée de la visite : 45 minutes.

Théâtre de l’Élysée 14 rue Basse Combalot, 69007 Lyon Lyon 69007 La Guillotière Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478588825 http://www.lelysee.com Ancien cinéma avec balcon, existant au moins depuis 1914, communiquant avec une galerie dans un bâtiment sur cour (utilisé comme foyer du théâtre et comme lieu d’exposition) et devenu un théâtre d’expérimentation. Métro D Guillotière / Tramway T1 Guillotière / Bus C12, C23

Découvrez l’histoire du Théâtre de l’Élysée.

©Théâtre de l’Élysée