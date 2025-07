Visite guidée du théâtre de l’Oeuvre dans le cadre des JEP Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

Samedi 20 septembre 2025 de 14h à 18h. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Théâtre de l’Œuvre ouvre ses portes et vous propose des visites guidées et gratuites.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Théâtre de l’Œuvre ouvre ses portes et vous propose des visites guidées et gratuites. Situé 1 rue Mission de France, dans le quartier emblématique de Belsunce, le Théâtre de l’Œuvre est l’un des derniers théâtres à l’italienne de Marseille. Reconnu Tiers-lieu culturel et citoyen depuis 2020, c’est aussi un immeuble entier, avec des loges, un atelier de couture, des salles de répétition, des costumes… et une histoire, portée par l’Association La Paix, son équipe et ses bénévoles depuis 1931 !



Durée de la visite 15 à 30 minutes, pas d’horaire de départ .

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@theatre-oeuvre.com

English :

On the occasion of the European Heritage Days, the Théâtre de l??uvre is opening its doors for free guided tours.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals öffnet das Théâtre de l?uvre seine Türen und bietet Ihnen kostenlose Führungen an.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Théâtre de l??uvre apre le sue porte per visite guidate gratuite.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Théâtre de l??uvre abre sus puertas para visitas guiadas gratuitas.

