Visite guidée du théâtre de Périgueux L’Odyssée Périgueux

Visite guidée du théâtre de Périgueux Samedi 20 septembre, 15h00 L’Odyssée Dordogne

Gratuit et sur réservation dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visite inédite du Théâtre de Périgueux

Venez découvrir le Théâtre de Périgueux comme vous ne l’avez jamais vu : des sous-sols mystérieux aux coulisses animées, en passant par le plateau baigné de lumière.

Et qui sait ? Peut-être qu’au détour d’un couloir, quelques surprises inattendues vous attendent…

Une exploration immersive à ne pas manquer !

L'Odyssée Esplanade Robert Badinter, 24000 Périgueux, France

© L’Odyssée