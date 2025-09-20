Visite guidée du théâtre de Salins Médiathèque Salins-les-Bains

Visite guidée du théâtre de Salins

Médiathèque 8 bis rue de la république Salins-les-Bains Jura

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Élodie vous fera découvrir l’histoire du théâtre et de ses décors.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et de la manifestation Patrimoines Écrits en Bourgogne Franche-Comté

Tour public

Inscription obligatoire, places limitées. .

Médiathèque 8 bis rue de la république Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr

