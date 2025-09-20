Visite guidée du théâtre de Salins Médiathèque Salins-les-Bains
samedi 20 septembre 2025.
Visite guidée du théâtre de Salins
Médiathèque 8 bis rue de la république Salins-les-Bains Jura
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Élodie vous fera découvrir l’histoire du théâtre et de ses décors.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et de la manifestation Patrimoines Écrits en Bourgogne Franche-Comté
Inscription obligatoire, places limitées. .
Médiathèque 8 bis rue de la république Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr
