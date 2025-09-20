Visite guidée du Théâtre des 2 Points MJC Rodez Rodez

Visite guidée du Théâtre des 2 Points Samedi 20 septembre, 14h00, 15h30 MJC Rodez Aveyron

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Visite des coulisses du Théâtre des 2 Points

Accompagnés d’une médiatrice, explorez le Théâtre des 2 Points comme vous ne l’avez jamais vu !

La salle de spectacle : découvrez son ambiance et ses secrets.

Le plateau : plongez au cœur de la scène.

Les espaces techniques et artistiques : entrez dans les zones habituellement réservées aux techniciens et aux artistes.

Une immersion unique pour comprendre l’envers du décor !

MJC Rodez 1 rue Saint-Cyrice, 12000 Rodez Rodez 12000 Les Ondes Aveyron Occitanie 05 65 67 01 13 https://mjcrodez.fr/ La Maison des Jeunes et de la Culture de Rodez vous accueille pour de nombreuses activités sportives, culturelles ou de loisirs.

© MJC de Rodez