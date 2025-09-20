Visite guidée du Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne Théâtre des Quartiers d’Ivry Ivry-sur-Seine

Visite guidée du Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne 20 et 21 septembre Théâtre des Quartiers d’Ivry Val-de-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Depuis 2016 et après une complète réhabilitation, le Théâtre des Quartiers d’Ivry est installé à la Manufacture des Œillets, symbole de la culture ouvrière du XXe siècle. Un lieu de rencontres, avec deux salles de spectacle : la Fabrique (397 places) et le Lanterneau (99 places), la salle dédiée à l’Atelier Théâtral et la Halle destinée à l’accueil du public et à différentes manifestations.

Véritable fabrique dédiée à la création, ce théâtre est une maison d’auteurs, en vibration avec le monde. Il propose des résidences d’artistes, des spectacles et des pratiques artistiques. Ouvert à tous, il est un trait d’union entre les territoires, les cultures et les générations pour un rayonnement local, national et international.

Guidés par l’un des membres de l’équipe du TQI, vous découvrirez les salles de spectacles et de répétition, les ateliers décors et costumes, les coulisses et les loges des artistes… Vous repartirez avec quelques repères historiques et architecturaux et de nombreuses anecdotes !

Théâtre des Quartiers d’Ivry 1 place Pierre Gosnat, 94200 Ivry-sur-Seine, France Ivry-sur-Seine 94200 Marat – Parmentier Val-de-Marne Île-de-France +33143901111 https://www.theatre-quartiers-ivry.com [{« type »: « phone », « value »: « 01 43 90 11 11 »}] Le Théâtre des Quartiers d’Ivry – Centre dramatique national du Val-de-Marne, implanté à la Manufacture des Œillets est un lieu artistique de création et de diffusion financé par le ministère de la Culture, la Ville d’Ivry-sur-Seine et le Département du Val-de-Marne.

Dirigé par Nasser Djemaï, le CDN dispose de différents espaces : la Fabrique (397 places) ; le Lanterneau (99 places) ; la Halle, espace dédié à l’accueil du public et à différentes formes artistiques ; l’Atelier théâtral, salle dédiée aux pratiques amateures et aux résidences artistiques ; un atelier de création de costumes et différents locaux techniques et de stockage.

Le projet artistique explore toutes les disciplines des arts vivants autour de missions d’écriture, de création, de diffusion et de formation. Métro Ligne 7 : station Mairie d’Ivry / sortie rue Robespierre ou Marat T3A station Maryse Bastié (25 min à pied). En voiture adresse GPS, 25 rue Raspail périphérique sortie Porte d’Ivry direction Ivry centre-ville

Visite commentée du théâtre

J. Banderet