Visite guidée du théâtre du Casino Théâtre du casino Bagnères-de-Bigorre

Visite guidée du théâtre du Casino 20 et 21 septembre Théâtre du casino Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Dans les coulisses du théâtre du Casino

Le temps d’un week-end, le théâtre du Casino vous ouvre ses portes pour des visites guidées menées par les lycéens du lycée Victor Duruy.

Laissez-vous guider par ces jeunes passionnés à la découverte de ce lieu emblématique du patrimoine culturel bagnérais !

Théâtre du casino Place des thermes, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie Le théâtre du Casino est un édifice classique de style Napoléon III construit en 1882.

L’impératrice Eugénie, George Sand y ont assisté à des spectacles, Joséphine Baker s’y est produite… Le théâtre du casino de Bagnères-de-Bigorre est un lieu de culture chargé d’histoire.

Il a été réhabilité suite à sa fermeture en 1990.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musée Salies