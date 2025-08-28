Visite guidée du théâtre du Rempart Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois

Théâtre du Rempart 11, rue du rempart Semur-en-Auxois Côte-d'Or

Gratuit

Début : 2025-08-28 14:00:00

fin : 2025-08-28 15:00:00

2025-08-28

Pénétrez dans l’univers du Théâtre du Rempart, joyau à l’italienne niché dans les fortifications de Semur-en-Auxois. Reconstruit en 1904 et restauré en 2017, il séduit par ses décors Art nouveau et son plafond peint. Lors de la visite, découvrez les coulisses de ce lieu chargé d’histoire, entre patrimoine, mémoire collective et art vivant. Par Céline Duchesne, responsable service Patrimoine

RDV devant le théâtre

Pas de réservation .

+33 3 80 97 01 11

