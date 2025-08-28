Visite guidée du théâtre du Rempart Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois
Visite guidée du théâtre du Rempart Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois jeudi 28 août 2025.
Visite guidée du théâtre du Rempart
Théâtre du Rempart 11, rue du rempart Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-28 14:00:00
fin : 2025-08-28 15:00:00
Date(s) :
2025-08-28
Pénétrez dans l’univers du Théâtre du Rempart, joyau à l’italienne niché dans les fortifications de Semur-en-Auxois. Reconstruit en 1904 et restauré en 2017, il séduit par ses décors Art nouveau et son plafond peint. Lors de la visite, découvrez les coulisses de ce lieu chargé d’histoire, entre patrimoine, mémoire collective et art vivant. Par Céline Duchesne, responsable service Patrimoine
RDV devant le théâtre
Pas de réservation .
Théâtre du Rempart 11, rue du rempart Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 01 11
English : Visite guidée du théâtre du Rempart
German : Visite guidée du théâtre du Rempart
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite guidée du théâtre du Rempart Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2025-08-20 par OT des Terres d’Auxois