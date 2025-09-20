Visite guidée du théâtre du Rempart Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois

Visite guidée du théâtre du Rempart 20 et 21 septembre Théâtre du Rempart Côte-d’Or

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Ce superbe théâtre à l’italienne reconstruit en 1904 à la suite d’un incendie a la particularité d’être attenant à l’une des tours du donjon édifié au XIIIe siècle. Le théâtre, avec ses décors Art nouveau luxuriants et son plafond peint, est un magnifique écrin dédié aux arts du spectacle. Profitez d’une visite commentée des lieux à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Théâtre du Rempart 11 rue du Rempart, 21140 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380970111 https://www.theatredurempart.com/ Ce superbe théâtre à l’italienne reconstruit en 1904 à la suite d’un incendie, a la particularité d’être attenant à l’une des tours du donjon édifié au XIIIe siècle. Depuis sa restauration achevée en 2018, le théâtre avec ses décors « Art Nouveau » luxuriants et son plafond peint, a retrouvé son rôle d’écrin dédié aux arts du spectacle.

© Ville de Semur-en-Auxois