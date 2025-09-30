Visite guidée du théâtre et du Tour Saint Pierre Fourier Gray Gray
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2025-09-30 10:00:00
fin : 2025-09-30
2025-09-30
Plongez dans l’histoire et le patrimoine de Gray lors d’une visite en compagnie d’une guide passionnée !
Partez à la découverte du théâtre à l’italienne et du tour Saint-Pierre Fourier, un escalier en bois pivotant unique en Europe !
Deux lieux emblématiques de Gray qui dévoilent leurs secrets aux visiteurs curieux. .
Théâtre et Tour St Pierre Fourier Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr
