Visite guidée du théâtre et du Tour Saint Pierre Fourier Gray Gray

Visite guidée du théâtre et du Tour Saint Pierre Fourier Gray Gray mardi 30 septembre 2025.

Visite guidée du théâtre et du Tour Saint Pierre Fourier Gray

Théâtre et Tour St Pierre Fourier Gray Haute-Saône

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30 10:00:00

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-30

Plongez dans l’histoire et le patrimoine de Gray lors d’une visite en compagnie d’une guide passionnée !

Partez à la découverte du théâtre à l’italienne et du tour Saint-Pierre Fourier, un escalier en bois pivotant unique en Europe !

Deux lieux emblématiques de Gray qui dévoilent leurs secrets aux visiteurs curieux. .

Théâtre et Tour St Pierre Fourier Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr

English : Visite guidée du théâtre et du Tour Saint Pierre Fourier Gray

German : Visite guidée du théâtre et du Tour Saint Pierre Fourier Gray

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée du théâtre et du Tour Saint Pierre Fourier Gray Gray a été mis à jour le 2025-09-27 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY