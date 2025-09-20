Visite guidée du théâtre Grrranit, scène nationale de Belfort Théâtre Granit, scène nationale de Belfort Belfort

Visite guidée du théâtre Grrranit, scène nationale de Belfort 20 et 21 septembre Théâtre Granit, scène nationale de Belfort Territoire de Belfort

Sur inscription.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Durant l’évolution de la ville de Belfort, suite au siège de 1870, l’urbanisme de la ville s’étend au-delà des fortifications Vauban.

En-dehors de la « vieille ville », un nouveau centre-ville se construit.

Restée ville de garnison, Belfort fait sa mue et développe les activités culturelles en construisant un théâtre plus grand et plus moderne.

La première pierre de ce qui est aujourd’hui le Théâtre Grrranit scène nationale est posée et ne cessera d’évoluer.

Rénové dans les années 1980 par l’architecte Jean Nouvel, il connaît sa dernière rénovation en 2023 et 2024 avec la complète reconstruction de son grand plateau.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, des visites guidées sont organisées samedi 20 et dimanche 21 septembre.

Au programme, samedi 21 septembre :

– 10h, visite technique pour découvrir l’aspect technique du théâtre, avec visite du plateau exclusivement (durée : 1h) ;

– de 11h à 19h, programmation en cours (informations à venir sur www.grrranit.eu– 20h, visite nocturne du théâtre à la lampe de poche pour le découvrir autrement (durée : 1h30 – lampe de poche indispensable).

Dimanche 21 septembre à 10h et 11h, des visites du théâtre d’une durée d’1h30 seront proposées.

Théâtre Granit, scène nationale de Belfort Faubourg de Montbéliard, 90000 Belfort

