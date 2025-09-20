Visite guidée du théâtre L’arc – Scène nationale L’arc – scène nationale Le Creusot

Visite guidée du théâtre L’arc – Scène nationale 20 et 21 septembre L’arc – scène nationale Saône-et-Loire

Réservation conseillée.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Lors des Journées européennes du patrimoine, L’arc ouvre ses portes pour permettre au public de visiter ses différents espaces et les coulisses du théâtre. Guidés par l’équipe de L’arc, vous pourrez poser toutes vos questions et en apprendre davantage sur l’histoire et l’architecture de ce lieu emblématique.

L’arc – scène nationale Esplanade François Mitterand, 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 55 13 11 https://www.larcscenenationale.fr/ https://www.facebook.com/Larcscenenationale Tout démarre après le bombardement du 20 juin 1943 qui laisse la ville du Creusot et son usine en grande partie en ruine. Détruit, le théâtre est l’une des priorités de la reconstruction d’après-guerre.

La politique de décentralisation théâtrale et culturelle qu’impulse André Malraux soutient alors la création des maisons de la culture, un réseau complété par les maisons des arts et loisirs. Inaugurée le 28 septembre 1967, La Maison des Arts et des Loisirs du Creusot s’engage alors dans un projet fort et ambitieux, porté par une association audacieuse qui prend le nom de L.A.R.C. Loisirs, Arts, Rencontres, Culture.

L.A.R.C. devient le premier centre d’action culturelle (CAC) en France en juin 1968 au moment de leur création. En 1991, elle devient scène nationale, label regroupant plusieurs types d’établissements pluridisciplinaires.

L’arc a ainsi vécu toutes les étapes constitutives du maillage culturel du territoire, héritant du travail lancé par Jeanne Laurent, entériné par André Malraux, poursuivi par Jack Lang et leurs successeurs.

L’arc est une association loi 1901 à but non lucratif qui exerce des missions de service public. Elle est subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication, via la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la Ville du Creusot, la Région Bourgogne-Franche-Comté, le Département de Saône-et-Loire, la communauté urbaine Creusot-Montceau. Gare TER à 3 minutes à pied | Gare TGV à 10 km (navettes à réserver sur monrezo.org) | Bus lignes C1, C3, arrêt F. Mitterrand.

En vélo : des emplacements pour le stationnement des vélos sont disponibles sur le parvis de L’arc.

En voiture : places de parking gratuites accessibles autour de L’arc : rue Clemenceau, rue Sainte-Barbe, parking de L’alto et du centre commercial.

Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : informez-nous de votre venue pour vous accueillir dans les meilleures conditions (places adaptées).

Personnes en Situation de Handicap (PSH) :

> porte automatique et ascenseur pour l’accès

aux salles de spectacles et d’expositions

> places adaptées disponibles sur réservation

Personnes sourdes ou malentendantes :

> accueil billetterie équipé d’un amplificateur sonore

Personnes non et mal voyantes :

> certains spectacles en audiodescription

> accès à l’accueil billetterie signalé par un rail au sol

© Stéphane Vallet