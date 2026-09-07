Visite guidée du théâtre Le Quai 3, Théâtre Le Quai 3, Le Pecq

Informations pratiques

Visite guidée du théâtre Le Quai 3 Dimanche 20 septembre, 16h00 Théâtre Le Quai 3 Yvelines

visite commentée gratuite – groupe de 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le théâtre Le Quai 3 vous ouvre grand ses portes ! Installé dans un bâtiment Art déco entièrement rénové, le théâtre a rouvert ses portes en octobre 2025, après deux ans et demi de travaux.

Curieux, passionnés ou simples promeneurs, poussez le rideau et partez à la découverte de ses secrets. Laissez-vous porter par l’atmosphère unique de ce lieu chargé d’histoire.

Théâtre Le Quai 3 3 quai Voltaire 78230 Le Pecq Le Pecq 78230 Quartier Cité Yvelines Île-de-France 01 30 61 66 13 https://www.lequai3.mapado.com http://www.instagram.com/lequai3 [{« type »: « link », « value »: « http://www.lequai3.mapado.com »}] Le Quai 3 est un lieu de culture, de découverte et de partage, ouvert à toutes et à tous.

Installé dans un bâtiment Art déco entièrement rénové, le théâtre a rouvert ses portes en octobre 2025, après deux ans et demi de travaux. Cette rénovation a permis de redonner vie à ce lieu emblématique et de lui offrir un nouvel élan, tout en préservant son identité architecturale.

Avec une programmation pluridisciplinaire — théâtre, musique, danse, spectacles jeune public et autres formes artistiques — le Quai 3 invite chacun à vivre une émotion, faire une découverte, éveiller sa curiosité ou simplement partager un moment avec les autres.

Notre programmation se veut ouverte et exigeante, attentive à la diversité des esthétiques et des écritures, tout en restant accessible au plus grand nombre. Parce que la culture est un espace de rencontre et de dialogue, le théâtre a à cœur de rassembler les publics, les générations et les sensibilités.

Au-delà des spectacles, le Quai 3 participe pleinement à la vie de la ville : un lieu vivant, convivial et fédérateur, qui contribue à la vitalité culturelle du Pecq et à son dynamisme.

Un théâtre de ville, pour tous les publics, installé dans un bâtiment Art déco rénové, où la culture rassemble, fait vibrer et donne envie de découvrir. En transport : gare RER A Le Vésinet Le Pecq ou Saint Germain en Laye

En voiture: stationnement gratuit le long des quais de Seine

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le théâtre Le Quai 3 vous ouvre grand ses portes ! Installé dans un bâtiment Art déco entièrement rénové, le théâtre a rouvert ses portes en octobre 2025, ans…

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