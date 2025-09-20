Visite guidée du Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Grenoble

Visite guidée du Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Samedi 20 septembre, 10h30, 14h00, 16h00 Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Visites tout public duThéâtre Sainte-Marie-d’en-Bas : visite des coulisses, découverte du lieu et son activité avec les participants aux ateliers sociolinguistiques de l’ODTI (Observatoire des Discriminations et des Territoires Interculturels) et l’équipe duCentre International des Musiques Nomades.Venez découvrir cette ancienne chapelle d’un couvent de visitandines réhabilitée en salle de concert et lieu d’accueil de résidences artistiques pour de nombreux musiciens.

Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 38 rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0967475137 https://musiques-nomades.fr/

CIMN