Visite guidée du Théâtre Théo Argence, Théâtre Théo Argence, Saint-Priest

Informations pratiques

Visite guidée du Théâtre Théo Argence Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Théâtre Théo Argence Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Pour ces Journées Européennes du Patrimoine, le Théâtre Théo Argence de Saint-Priest, entièrement rénové en 2023, ouvre ses portes pour 3 visites guidées répartis tout au long du week-end. L’occasion de découvrir des endroits généralement non visibles pour le public : les coulisses, les espaces techniques du théâtre, les loges des artistes… Mais également d’en apprendre davantage sur les métiers du spectacle vivant.

Théâtre Théo Argence Place Ferdinand Buisson, 69800 Saint-Priest Saint-Priest 69800 Centre-Ville / Gare / Garibaldi Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0481922230 http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr [{« type »: « email », « value »: « tta.mediation@mairie-saint-priest.fr »}] Ancienne Maison du Peuple édifiée en 1934 et reconvertie en théâtre. Tram T2 / Bus C 25 ou ligne 62 arrêt Esplanade des Arts

Pour ces Journées Européennes du Patrimoine, le Théâtre Théo Argence de Saint-Priest, entièrement rénové en 2023, ouvre ses portes pour 3 visites guidées répartis tout au long du week-end. L’occasion…

©Ville de Saint-Priest