Visite guidée du toit (coque) de la chapelle de Ronchamp Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Ronchamp

Visite guidée du toit (coque) de la chapelle de Ronchamp

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp Haute-Saône

Durant une heure, en compagnie d’un médiateur culturel, vous explorerez le toit (la coque) de la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp. Une expérience inoubliable ! Cette visite unique vous offre l’opportunité de découvrir un aspect fascinant et souvent méconnu de cette œuvre emblématique de Le Corbusier.

La coque de la chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp est bien plus qu’un simple toit. C’est une sculpture monumentale en béton qui enveloppe l’édifice comme une seconde peau. Cette forme organique et expressive, caractéristique du style de Le Corbusier, a révolutionné l’architecture religieuse du XXe siècle. En effet, loin des lignes rectilignes et des structures traditionnelles, la coque de la chapelle présente des courbes fluides qui semblent émerger naturellement du paysage environnant.

Techniquement, la coque est conçue comme une aile d’avion, composée de deux membranes de béton d’une épaisseur de 6 centimètres, séparées par un espace de 2,26 mètres. Cette conception novatrice permet non seulement de créer une forme esthétique unique, mais également d’optimiser la résistance structurelle de l’ensemble. Les visiteurs auront l’occasion d’apprécier la complexité de cette réalisation technique, qui illustre l’ingéniosité de Le Corbusier et son engagement envers l’innovation architecturale.

Cette animation plaît tant aux connaisseurs qu’aux passionnés d’architecture. En vous immergeant dans cet espace, vous aurez l’opportunité de comprendre le système constructif de la chapelle et d’en découvrir une facette rarement accessible au public. Les explications du médiateur enrichiront votre visite, en vous permettant de saisir les enjeux artistiques et techniques qui ont guidé Le Corbusier dans la conception de cette œuvre. .

