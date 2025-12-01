Visite guidée du trésor de la cathédrale de Laon

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon Aisne

Un des joyaux de la cathédrale à visiter ce samedi !

Pendant les vacances de Noël, profitez de ces deux visites uniquement dédiées à cet espace lové au sein de la cathédrale parmi les 250 pièces amassées au fil des années, vous pourrez admirer entre autres de saintes reliques mais aussi divers autres objets ayant servi à la liturgie… Alors venez vite en pousser les portes !

RV à l’Office de Tourisme le vendredi 26/12 à 14h30 et à 15h30 afin de retirer vos tickets !

(réservation obligatoire visite limitée à 20 personnes par session durée 0h45) .

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com

English :

Visit one of the cathedral’s jewels this Saturday!

German :

Eines der Juwelen der Kathedrale, die Sie diesen Samstag besichtigen können!

Italiano :

Uno dei gioielli della cattedrale da visitare questo sabato!

Espanol :

¡Una de las joyas de la catedral para visitar este sábado!

L’événement Visite guidée du trésor de la cathédrale de Laon Laon a été mis à jour le 2025-11-05 par OT du Pays de Laon