Visite guidée du tribunal judiciaire de Lille Lille

13 avenue du peuple belge Lille

2025-09-20 14:00:00

2025-09-20 15:00:00

2025-09-20

Visite guidée du tribunal judiciaire de Lille par un guide de l’office de tourisme de la Métropole Européenne de Lille

Samedi 20 septembre 2025 à 14H, 15H et 16H (durée de la visite une heure environ)

13 avenue du peuple belge Lille 59043 Nord Hauts-de-France

English :

Guided tour of the Lille law courts by a guide from the Lille European Metropolis tourist office

Saturday, September 20, 2025 at 2pm, 3pm and 4pm (tour lasts approx. one hour)

German :

Führung durch das Gerichtsgebäude in Lille mit einem Fremdenführer des Fremdenverkehrsamts der Europäischen Metropole Lille

Samstag, 20. September 2025 um 14H, 15H und 16H (Dauer der Besichtigung ca. eine Stunde)

Italiano :

Visita guidata ai tribunali di Lille a cura di una guida dell’Ufficio del turismo della Metropoli europea di Lille

Sabato 20 settembre 2025 alle 14.00, alle 15.00 e alle 16.00 (la visita dura circa un’ora)

Espanol :

Visita guiada al Palacio de Justicia de Lille por un guía de la Oficina de Turismo de Lille Metrópolis Europea

Sábado 20 de septiembre de 2025 a las 14:00, 15:00 y 16:00 horas (visita de aproximadamente una hora de duración)

