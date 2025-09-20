Visite guidée du tribunal judiciaire de Nevers Tribunal judiciaire de Nevers Nevers

Visite guidée du tribunal judiciaire de Nevers 20 et 21 septembre Tribunal judiciaire de Nevers Nièvre

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez un lieu souvent inaccessible et parfois secret. Venez découvrir un bâtiment remarquable, son architecture du XVIIIe siècle et son histoire.

Vous serez accompagnés d’un guide et rencontrerez des greffiers, des magistrats qui vous parleront de leur place au tribunal.

Tribunal judiciaire de Nevers Place du Palais 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 93 44 44 Le bâtiment du tribunal judiciaire de Nevers fut édifié au XVIe siècle. De cet ouvrage subsiste aujourd’hui quelques traces : des salles voutées au sous-sol, des départs de galeries et une cheminée. Il est reconstruit par la suite au XVIIIe siècle. Tribunal depuis 1959, il a précédemment accueilli, l’administration du département, la préfecture sous le concordat, un musée et un lycée. Train sncf : arrêt Nevers.

