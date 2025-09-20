Visite guidée du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre Pointe-à-Pitre

Visite guidée du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre Samedi 20 septembre, 09h00 Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre Guadeloupe

Les visites seront effectuées par petits groupes.

Au programme :

-Une visite des locaux du tribunal (salles d’audience, geôles, bureau du procureur, bureau de la permanence…),

-Une présentation des métiers de la justice et des symboles de la justice,

-Une exposition sur le patrimoine architectural de Pointe à Pitre par J-B Lamasse,

Inscription conseillée via le QR code sur le flyer.

Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre