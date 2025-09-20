Visite guidée du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre Pointe-à-Pitre
Visite guidée du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre Samedi 20 septembre, 09h00 Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre Guadeloupe
Les visites seront effectuées par petits groupes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T19:00:00
Au programme :
-Une visite des locaux du tribunal (salles d’audience, geôles, bureau du procureur, bureau de la permanence…),
-Une présentation des métiers de la justice et des symboles de la justice,
-Une exposition sur le patrimoine architectural de Pointe à Pitre par J-B Lamasse,
Inscription conseillée via le QR code sur le flyer.
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre 16 rue Dugommier, 97110 Pointe-à-Pitre Pointe-à-Pitre 97110 Centre-Ville Guadeloupe Guadeloupe
