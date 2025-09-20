Visite guidée du Tribunal judiciaire Tribunal judiciaire Mâcon

Visite guidée du Tribunal judiciaire Tribunal judiciaire Mâcon samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du Tribunal judiciaire

Tribunal judiciaire 8 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Cet édifice a été, avant la Révolution, l’hôtel du Marquis de Chevrier d’Igé.

Il a été construit en 1716 par l’Abbé de de Saint-Mauris, trésorier de l’église collégiale de Saint-Pierre, sur des terrains encombrés par les ruines de l’ancien couvent des Jacobins (détruit en 1567 par les protestants) et de l’église que Louis IX leur avait fait bâtir en 1255.

Durée 45 min.

Départ de la dernière visite à 16 h 15

Inscription par mail. .

Tribunal judiciaire 8 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté cdad-saone-et-loire@justice.fr

English : Visite guidée du Tribunal judiciaire

German : Visite guidée du Tribunal judiciaire

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée du Tribunal judiciaire Mâcon a été mis à jour le 2025-09-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)