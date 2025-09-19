Visite guidée du tribunal judiciaire Tribunal Judiciaire de Lisieux Lisieux

Visite guidée du tribunal judiciaire Tribunal Judiciaire de Lisieux Lisieux vendredi 19 septembre 2025.

Visite guidée du tribunal judiciaire Vendredi 19 septembre, 14h00 Tribunal Judiciaire de Lisieux Calvados

Durée 1h30, 25 pers. max, départs des visites à 14h et 15h30. nombre de places limitées à 20-25 par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Organisation d’une présentation de la rénovation du bâtiment accueillant depuis 2020 le tribunal judiciaire de Lisieux par l’architecte qui a mené le projet de réhabilitation, Mme Martine Weissmann. Elle procédera à une présentation powerpoint de son travail et ensuite à une visite commentée du bâtiment. durée de la présentation : environ 1h30.

Deux créneaux de visite sont possibles: 14h et 15h30

Tribunal Judiciaire de Lisieux 11 rue d’Orival, 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie +33(0)2 14 11 02 00 https://www.cours-appel.justice.fr/caen/le-tribunal-judiciaire-de-lisieux https://twitter.com/TJLisieux [{« type »: « email », « value »: « sec.p.tj-lisieux@justice.fr »}] Palais de justice Présence de parkings publics à proximité

Organisation d’une présentation de la rénovation du bâtiment accueillant depuis 2020 le tribunal judiciaire de Lisieux par l’architecte qui a mené le projet de réhabilitation, Mme Martine Weissmann. …

ministère de la justice