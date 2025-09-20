Visite guidée du Veynes de l’époque PLM (1875-1938) Ecomusée du cheminot veynois Veynes

Visite guidée du Veynes de l’époque PLM (1875-1938) Samedi 20 septembre, 14h00 Ecomusée du cheminot veynois Hautes-Alpes

Parcours à pied sans difficulté. 25 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Rendez-vous devant l’écomusée du cheminot veynois

Parcours pédestre pour découvrir les aménagements urbains et architecturaux de Veynes à partir de l’arrivée du chemin de fer en 1875 : nouveaux quartiers, dépôt ferroviaire, atelier de levage, la gare ferroviaire, les hôtels, l’avenue, les cités cheminotes …

Ecomusée du cheminot veynois 3 rue du Jeu de Paume, 05400 VEYNES Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0665774189 »}, {« type »: « email », « value »: « d.faure@ccbd.fr »}]

@DFV/CCBD