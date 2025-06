Visite guidée du Viaduc des Rochers Noirs Lapleau 9 juillet 2025 07:00

Du 09 juillet au 28 août, Rendez-vous les mercredis à 10h et à 14h & les jeudis à 10h.

Site incontournable du Patrimoine Corrézien, le Viaduc des Rochers Noirs, témoigne de l’épopée du chemin de fer en Corrèze et de cette ligne atypique Tulle-Ussel.

Innovateur pour l’époque, ce Viaduc de type Gisclard à révolutionné la construction des ponts suspendus. Deux an de travaux spectaculaires ont permis de restaurer ce monument ferroviaire et de rouvrir l’accès aux piétons et cyclistes. Revivez l’épopée du Tacot, de la construction du Viaduc à sa rénovation accompagné d’un guide.

Tarifs 6€ par personne, 3 € de 8 à 16 ans, gratuit pour les moins de 8 ans.

Rendez-vous au parking du Viaduc côté Lapleau.

Réservation obligatoire. Renseignements Offices de tourisme Ventadour Egletons Monédières au 05 55 93 04 34 et Haute Corrèze au 05 19 60 00 30. .

Lapleau 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@tourisme-egletons.com

