UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chissey-en-Morvan

Visite guidée du vieux château de Chissey-en-Morvan, Le vieux château 5019 route Michel de Chaugy 71540 Chissey en Morvan, Chissey-en-Morvan

vendredi 18 septembre 2026 · Le vieux château 5019 route Michel de Chaugy 71540 Chissey en Morvan · Chissey-en-Morvan

Visite guidée du vieux château de Chissey-en-Morvan, Le vieux château 5019 route Michel de Chaugy 71540 Chissey en Morvan, Chissey-en-Morvan

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le vieux château 5019 route Michel de Chaugy 71540 Chissey en Morvan
Adresse
5019 route michel chaugy 71540 chissey en morvan
Ville
71540 Chissey-en-Morvan
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Participation libre pour aider à la restauration du château

Visite guidée du vieux château de Chissey-en-Morvan 18 – 20 septembre Le vieux château 5019 route Michel de Chaugy 71540 Chissey en Morvan Saône-et-Loire

Participation libre pour aider à la restauration du château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T11:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Vieux Château : visites accompagnées et exposition sur la Syrie
Découvrez le Vieux Château à travers des visites guidées et une exposition photographique dédiée à la Syrie. Une occasion de plonger dans l’histoire du lieu tout en explorant un regard artistique et culturel sur ce pays fascinant.
Un rendez-vous pour les passionnés de patrimoine et de photographie !

Le vieux château 5019 route Michel de Chaugy 71540 Chissey en Morvan 5019 route michel chaugy 71540 chissey en morvan Chissey-en-Morvan 71540 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 33 0608767730 Maison forte des XIIIe et XVe siècles en restauration Parc de stationnement place du château
Visites accompagnées et exposition photographique sur le thème de la Syrie

© Jacques Desmarquest