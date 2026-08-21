Visite guidée du vieux château de Chissey-en-Morvan, Le vieux château 5019 route Michel de Chaugy 71540 Chissey en Morvan, Chissey-en-Morvan

Informations pratiques

Visite guidée du vieux château de Chissey-en-Morvan 18 – 20 septembre Le vieux château 5019 route Michel de Chaugy 71540 Chissey en Morvan Saône-et-Loire

Participation libre pour aider à la restauration du château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Vieux Château : visites accompagnées et exposition sur la Syrie

Découvrez le Vieux Château à travers des visites guidées et une exposition photographique dédiée à la Syrie. Une occasion de plonger dans l’histoire du lieu tout en explorant un regard artistique et culturel sur ce pays fascinant.

Un rendez-vous pour les passionnés de patrimoine et de photographie !

Le vieux château 5019 route Michel de Chaugy 71540 Chissey en Morvan 5019 route michel chaugy 71540 chissey en morvan Chissey-en-Morvan 71540 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 33 0608767730 Maison forte des XIIIe et XVe siècles en restauration Parc de stationnement place du château

Visites accompagnées et exposition photographique sur le thème de la Syrie

© Jacques Desmarquest