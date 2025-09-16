Visite guidée du vieux Lons et de l’Hôtel-dieu Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier
Visite guidée du vieux Lons et de l’Hôtel-dieu Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier mardi 16 septembre 2025.
Visite guidée du vieux Lons et de l’Hôtel-dieu
Place du 11 Novembre Office de tourisme Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-16 10:00:00
fin : 2025-09-16 12:00:00
Date(s) :
2025-09-16
Visite guidée de la vieille ville et des apothicaireries de l’hôtel-dieu
rdv Office de Tourisme à 10h ( 2h)
gratuit moins de 12 ans .
Place du 11 Novembre Office de tourisme Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr
English : Visite guidée du vieux Lons et de l’Hôtel-dieu
German : Visite guidée du vieux Lons et de l’Hôtel-dieu
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite guidée du vieux Lons et de l’Hôtel-dieu Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-08-22 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION