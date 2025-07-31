Visite guidée du vieux village de Sauzet Route de Montélimar Sauzet

Visite guidée du vieux village de Sauzet

Route de Montélimar Rendez-vous à côté de la fontaine face au Portail Blanc. Sauzet Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : 

Début : Jeudi 2025-07-31 09:30:00

fin : 2025-08-28 10:45:00

Début : Jeudi 2025-07-31 09:30:00

fin : 2025-08-28 10:45:00

Date(s) :

2025-07-31 2025-08-28

Laissez-vous guider dans le cœur historique de Sauzet, le vieux village d’origine médiévale, construit sur une butte calcaire, perché et fortifié.

+33 4 75 01 00 26 info@montelimar-tourisme.com

English :

Let us guide you through the historic heart of Sauzet, the « old village » of medieval origin, built on a limestone hillock, perched and fortified.

German :

Lassen Sie sich durch das historische Herz von Sauzet führen, dem « alten Dorf » mit mittelalterlichem Ursprung, das auf einem Kalksteinhügel erbaut, hochgelegen und befestigt ist.

Italiano :

Lasciatevi guidare nel cuore storico di Sauzet, il « vecchio villaggio » di origine medievale, costruito su una collinetta calcarea, arroccato e fortificato.

Espanol :

Déjese guiar por el corazón histórico de Sauzet, el « pueblo viejo » de origen medieval, construido sobre un altozano de piedra caliza, encaramado y fortificado.

