Visite guidée du vieux village Vieux village de Sahune Sahune

Visite guidée du vieux village Samedi 20 septembre, 15h00 Vieux village de Sahune Drôme

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez découvrir le vieux village, en compagnie des membres de l’association des Amis du vieux Sahune, qui s’occupe de la restauration et de l’entretien du site.

Sentier botanique et table d’orientation complètent la visite.

Le vieux village, abandonné par ses habitants de la fin du XIXè siècle aux années 1930, est aujourd'hui rénové et entretenu par une association. Sentier botanique, écomusée et point de vue sur la vallée complètent la visite.

Venez découvrir le vieux village, en compagnie des membres de l’association des Amis du vieux Sahune, qui s’occupe de la restauration et de l’entretien du site.

JMB