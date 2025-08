Visite guidée du vignoble Terre de Mistral, suivie d’une dégustation Domaine Terre de Mistral Rousset

Visite guidée du vignoble Terre de Mistral, suivie d’une dégustation Domaine Terre de Mistral Rousset mercredi 1 janvier 2025.

Visite guidée du vignoble Terre de Mistral, suivie d’une dégustation

Du 01/01 au 31/05/2025, tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 11h.



Du 01/06 au 31/08/2025

Ouverture le lundi à 14h. Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi à 10h30 et à 14h.



Du 01/09 au 31/12/2025, tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 11h. Domaine Terre de Mistral CD56b, Chemin du Pavillon Rousset Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-01-01

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-01-01 2025-06-01 2025-09-01

Ce domaine familial, ancré dans la tradition provençale, jouit d’un vis-à-vis privilégié avec la montagne Sainte-Victoire. Visite commentée des ateliers viticoles, suivie d’une initiation à la dégustation (5 vins).Adultes

Situé à 15km d’Aix-en-Provence, face à la mythique montagne Sainte-Victoire se dressant tel un tableau, Terre de Mistral est l’histoire de la rencontre de deux familles qui partagent la même passion pour la Provence, et une forte volonté de transmettre et faire connaître leur savoir-faire. Inauguré en 2008, ce domaine est avant tout producteur de vin et d’huile d’olive.



➜ Visite commentée suivie d’une dégustation

➜ Langue en français

➜ Durée 1h30



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix en Provence. .

Domaine Terre de Mistral CD56b, Chemin du Pavillon Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The family estate is rooted in Provençal tradition and can boast a unique view over Montagne Sainte-Victoire. Guided tour of the vineyards, followed by a tasting (5 wines).

German :

Dieses Familienweingut, das in der provenzalischen Tradition verwurzelt ist, genießt ein privilegiertes Gegenüber zum Berg Sainte-Victoire. Kommentierte Besichtigung der Weinbauwerkstätten, gefolgt von einer Einführung in die Weinprobe (5 Weine).

Italiano :

Questa tenuta familiare, ricca di tradizione provenzale, gode di una vista privilegiata sul Mont Sainte-Victoire. Visita guidata ai laboratori di vinificazione, seguita da un’introduzione alla degustazione dei vini (5 vini).

Espanol :

Esta propiedad familiar, impregnada de tradición provenzal, goza de una vista privilegiada del Monte Sainte-Victoire. Visita guiada de los talleres de vinificación, seguida de una iniciación a la cata (5 vinos).

L’événement Visite guidée du vignoble Terre de Mistral, suivie d’une dégustation Rousset a été mis à jour le 2025-05-05 par Provence Tourisme