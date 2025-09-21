Visite guidée du village Aubazines
Visite guidée du village Aubazines dimanche 21 septembre 2025.
Visite guidée du village
Chemin du Canal des Moines Aubazines Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Circuit du patrimoine d’Aubazine avec un bénévole de l’association Harpau
Sans réservation .
Chemin du Canal des Moines Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 55 16 84
English : Visite guidée du village
German : Visite guidée du village
Italiano :
Espanol : Visite guidée du village
L’événement Visite guidée du village Aubazines a été mis à jour le 2025-09-17 par Corrèze Tourisme