Visite guidée du village avec accès à quelques bâtiments remarquables Maison de la Fourdonne Saint-Cirq-Lapopie
Visite guidée du village avec accès à quelques bâtiments remarquables Maison de la Fourdonne Saint-Cirq-Lapopie samedi 20 septembre 2025.
Visite guidée du village avec accès à quelques bâtiments remarquables Samedi 20 septembre, 10h30 Maison de la Fourdonne Lot
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00
Visite guidée du village
Avec accès à quelques bâtiments remarquables
Cette visite, proposée par Pierre Foissac, guide-conférencier, vous fera découvrir le village et plusieurs de ses édifices remarquables.
Rendez-vous : Maison de la Fourdonne
Départ : 10h30
⏳ Durée : 1h30
Maison de la Fourdonne Le bourg, 46330 Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie https://www.lesamisdesaintcirq.fr/evenements/
Visite guidée du village
© Les Amis de Saint Cirq