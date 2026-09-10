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AGENDA · Blanot

Visite guidée du village de Blanot Rue de l’Église Saint-Martin Blanot

samedi 24 octobre 2026 · Rue de l'Église Saint-Martin · Blanot

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue de l'Église Saint-Martin
Adresse
Devant l'église
Ville
71250 Blanot
Département
Saône-et-Loire
Tarif
5 5 5 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Blanot

Visite guidée du village de Blanot

Rue de l’Église Saint-Martin Devant l’église Blanot Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Venez découvrir le bourg de Blanot lors de cette visite guidée !   .

Rue de l’Église Saint-Martin Devant l’église Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Visite guidée du village de Blanot

L’événement Visite guidée du village de Blanot Blanot a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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