Visite guidée du village de Blanot Rue de l’Église Saint-Martin Blanot

Informations pratiques

Blanot

Visite guidée du village de Blanot

Rue de l’Église Saint-Martin Devant l’église Blanot Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Venez découvrir le bourg de Blanot lors de cette visite guidée ! .

Rue de l’Église Saint-Martin Devant l’église Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visite guidée du village de Blanot

L’événement Visite guidée du village de Blanot Blanot a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)