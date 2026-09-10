Visite guidée du village de Blanot Rue de l’Église Saint-Martin Blanot
samedi 24 octobre 2026 · Rue de l'Église Saint-Martin · Blanot
Informations pratiques
Blanot
Visite guidée du village de Blanot
Rue de l’Église Saint-Martin Devant l’église Blanot Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Venez découvrir le bourg de Blanot lors de cette visite guidée ! .
Rue de l’Église Saint-Martin Devant l’église Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Visite guidée du village de Blanot
L’événement Visite guidée du village de Blanot Blanot a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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