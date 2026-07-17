Visite guidée du village de Bouyon – NOUVEAUTE, Place de la Mairie de Bouyon, Bouyon

Informations pratiques

Visite guidée du village de Bouyon – NOUVEAUTE 19 et 20 septembre Place de la Mairie de Bouyon Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Venez pour la première fois pendant les JEP découvrir le patrimoine de Bouyon lors d’une visite guidée effectuée par Hélène de l’Office de Tourisme !

Du haut de son belvédère Bouyon dévoile son histoire au fil des rues, entre placettes et passages couverts. Echangé entre le comté de Provence et le duché de Savoie, le village a été très ébranlé par un tremblement de terre en 1887.

Place de la Mairie de Bouyon Place de la Mairie 06510 BOUYON Bouyon 06510 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « visite.guidee@agglo-casa.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 89 87 73 31 »}] Départ devant la Mairie

Venez pour la première fois pendant les JEP découvrir le patrimoine de Bouyon lors d’une visite guidée effectuée par Hélène de l’Office de Tourisme !

©OTI CASA