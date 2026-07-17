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Visite guidée du village de Bouyon – NOUVEAUTE, Place de la Mairie de Bouyon, Bouyon

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Mairie de Bouyon · Bouyon

Visite guidée du village de Bouyon – NOUVEAUTE, Place de la Mairie de Bouyon, Bouyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place de la Mairie de Bouyon
Adresse
Place de la Mairie 06510 BOUYON
Ville
06510 Bouyon
Département
Alpes-Maritimes

Visite guidée du village de Bouyon – NOUVEAUTE 19 et 20 septembre Place de la Mairie de Bouyon Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Venez pour la première fois pendant les JEP découvrir le patrimoine de Bouyon lors d’une visite guidée effectuée par Hélène de l’Office de Tourisme !
Du haut de son belvédère Bouyon dévoile son histoire au fil des rues, entre placettes et passages couverts. Echangé entre le comté de Provence et le duché de Savoie, le village a été très ébranlé par un tremblement de terre en 1887.

Place de la Mairie de Bouyon Place de la Mairie 06510 BOUYON Bouyon 06510 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « visite.guidee@agglo-casa.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 89 87 73 31 »}] Départ devant la Mairie
Venez pour la première fois pendant les JEP découvrir le patrimoine de Bouyon lors d’une visite guidée effectuée par Hélène de l’Office de Tourisme !

©OTI CASA