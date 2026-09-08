Visite guidée du village de Castelnau-Pégayrols, Village médiéval de Castelnau-Pégayrols, Castelnau-Pégayrols

Informations pratiques

Visite guidée du village de Castelnau-Pégayrols 19 et 20 septembre Village médiéval de Castelnau-Pégayrols Aveyron

3€ par personne gratuit jusqu’à 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Partez à la découverte de l’ancien bourg de grès rose, construit en forteresse autour de son château. Ses deux églises et son prieuré témoignent de la richesse de l’art roman, tandis que les ruelles et l’enchevêtrement des maisons anciennes évoquent la vie quotidienne au Moyen Âge.

La cité conserve également un remarquable système hydraulique médiéval, qui alimentait autrefois le village en eau et faisait fonctionner trois moulins. Dominant la vallée de la Muse, elle offre un panorama exceptionnel s’étendant des Cévennes jusqu’à la Montagne Noire.

Village médiéval de Castelnau-Pégayrols Bourg, 12620 Castelnau-Pégayrols Castelnau-Pégayrols 12620 Aveyron Occitanie 05 65 62 05 05 http://wwww.castelnau-pegayrols.fr La situation de Castelnau, posé sur un contrefort du Lévézou, verrouillant la vallée de la Muse et dominant la plus grande partie du pays alentour, permet de comprendre quelle fut jadis l’importance militaire de cette place forte (castrum) toujours jalousement gardée.

En sept siècles, du XIe au XVIIe date de la fin des guerres de religion en Rouergue, elle ne changea qu’une seule fois de maître, par la force des armes. Les seigneurs de Castelnau furent assez hauts personnages pour marquer de leur puissance non seulement l’histoire de leur pays, mais bien souvent l’histoire de France.

Partez à la découverte de l’ancien bourg de grès rose, construit en forteresse autour de son château. Ses deux églises et son prieuré témoignent de la richesse de l’art roman, tandis que les ruelles …

©Association La Terrasse des Grands Causses