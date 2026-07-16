Visite guidée du village de Châteauneuf, Place Clémenceau – Village de Châteauneuf-Grasse, Châteauneuf-Grasse

Informations pratiques

Visite guidée du village de Châteauneuf 19 et 20 septembre Place Clémenceau – Village de Châteauneuf-Grasse Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Venez (re)découvrir le patrimoine de Châteauneuf lors d’une visite guidée effectuée par Caroline de l’Office de Tourisme !

Encore aujourd’hui, le village de Châteauneuf garde secrètes ses ruelles et belles maisons dominées par l’église baroque Saint-Martin et une imposante demeure, l’ancien château fort, détruit par Charles Quint.

Place Clémenceau – Village de Châteauneuf-Grasse Place Clémenceau – 06740 Châteauneuf-Grasse Châteauneuf-Grasse 06740 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « visite.guidee@agglo-casa.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 89 87 73 32 »}] Place centrale devant la Mairie de Châteauneuf-Grasse Parking gratuit, bus Zou

Venez (re)découvrir le patrimoine de Châteauneuf lors d’une visite guidée effectuée par Caroline de l’Office de Tourisme !

©OTI CASA