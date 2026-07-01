Visite guidée du village de Chaudenay le Château Chaudenay-le-Château
dimanche 19 juillet 2026 · Chaudenay-le-Château
Informations pratiques
Chaudenay-le-Château
Visite guidée du village de Chaudenay le Château
Mairie Chaudenay-le-Château Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19 18:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Visite guidée du village de Chaudenay le Château
Avant celui de Châteauneuf il y avait le château de Chaudenay. Remontons aux origines
de la seigneurie avec cette forteresse qui épouse le roc et qui peut être considérée comme
l’une des plus belles de Bourgogne selon les spécialistes. Autre patrimoine remarquable
de ce petit village caché, sa mairie qui conserve son école telle qu’elle était dans les
années 1940. .
Mairie Chaudenay-le-Château 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 16 51
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English : Visite guidée du village de Chaudenay le Château
L’événement Visite guidée du village de Chaudenay le Château Chaudenay-le-Château a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pouilly Bligny