Informations pratiques

Chaudenay-le-Château

Visite guidée du village de Chaudenay le Château

Mairie Chaudenay-le-Château Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:00:00

fin : 2026-07-19 18:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Visite guidée du village de Chaudenay le Château

Avant celui de Châteauneuf il y avait le château de Chaudenay. Remontons aux origines

de la seigneurie avec cette forteresse qui épouse le roc et qui peut être considérée comme

l’une des plus belles de Bourgogne selon les spécialistes. Autre patrimoine remarquable

de ce petit village caché, sa mairie qui conserve son école telle qu’elle était dans les

années 1940. .

Mairie Chaudenay-le-Château 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 16 51

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English : Visite guidée du village de Chaudenay le Château

L’événement Visite guidée du village de Chaudenay le Château Chaudenay-le-Château a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pouilly Bligny