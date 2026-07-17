Visite guidée du village de Cipières, Cipières – devant la Mairie, Cipières

Informations pratiques

Visite guidée du village de Cipières 19 et 20 septembre Cipières – devant la Mairie Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez (re)découvrir le patrimoine de Cipières lors d’une visite guidée effectuée par Hélène de l’Office de Tourisme !

Assis sur un promontoire à 740 m d’altitude, Cipières surplombe la vallée du Loup, face à la montagne du Cheiron. L’activité pastorale et ses habitants ont façonné son paysage, de clapiers et cabanes en pierre, au fil des siècles.

Cipières – devant la Mairie 1 Pl. la Place, 06620 Cipières Cipières 06620 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « visite.guidee@agglo-casa.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 89 87 73 31 »}]

Venez (re)découvrir le patrimoine de Cipières lors d’une visite guidée effectuée par Hélène de l’Office de Tourisme !

©OTI CASA