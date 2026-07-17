Visite guidée du village de Coursegoules, Parking du Colombier, Coursegoules
samedi 19 septembre 2026 · Parking du Colombier · Coursegoules
Informations pratiques
Visite guidée du village de Coursegoules 19 et 20 septembre Parking du Colombier Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Venez (re)découvrir le patrimoine de Coursegoules lors d’une visite guidée effectuée par Alizée de l’Office de Tourisme !
À 1 000 m d’altitude, ce village de 500 habitants est connu depuis bien longtemps : cité romaine sur la voie « Ventiana », ceinturé de remparts dès le Moyen-Âge, Coursegoules a eu le statut privilégié de Ville Royale au 17e siècle.
Cette visite guidée en Français débutera du parking visiteurs, vers la Mairie, les ruelles du village pour finir près de l’église Sainte Marie-Madeleine sur la place de la Combe.
Parking du Colombier 75-80 Montée du Colombier 06140 Coursegoules Coursegoules 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « visite.guidee@agglo-casa.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 89 87 73 33 »}] Parking de Coursegoules, d’une capacité de 79 places.
Venez (re)découvrir le patrimoine de Coursegoules lors d’une visite guidée effectuée par Alizée de l’Office de Tourisme !
©OTI CASA
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