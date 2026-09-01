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AGENDA · Friesen

Visite guidée du village de Friesen Friesen

samedi 12 septembre 2026 · Friesen

Visite guidée du village de Friesen Friesen

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Rue Principale
Ville
68580 Friesen
Département
Haut-Rhin
Tarif

Friesen

Visite guidée du village de Friesen

Rue Principale Friesen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Les habitants vous ouvrent leurs portes pour découvrir de magnifiques maisons à colombages. Sur inscription.
Suivez le guide à Friesen pour une traversée unique de 5 siècles d’histoire.

Des superbes maisons à colombages aux secrets de l’église et de l’ancienne laiterie Vernier, laissez-vous conter le village avant de partager un verre de l’amitié offert par la mairie.   .

Rue Principale Friesen 68580 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 02 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The locals open their doors to you so you can explore their beautiful half-timbered houses. Registration required.

L’événement Visite guidée du village de Friesen Friesen a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau