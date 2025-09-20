Visite guidée du village de La Chaise-Dieu Abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu

Visite guidée du village de La Chaise-Dieu 20 et 21 septembre Abbaye de La Chaise-Dieu Haute-Loire

2€ pour l’ensemble des visites guidées de la journée (gratuit pour les moins de 18 ans). Places limitées à 35 pers. par visite. Réservation au 04 71 00 01 16 et en billetterie de l’abbaye.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Arpentez le village médiéval de La Chaise-Dieu. Architecture et urbanisme : comment le village s’est construit autour de son abbaye.

Abbaye de La Chaise-Dieu Avenue de la gare 43160 La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 00 01 16 http://www.chaisedieu.fr https://www.facebook.com/LaChaiseDieuRayonnanteAbbaye

©SMPCD, Aurélie GILBAUD-BRIVADIS