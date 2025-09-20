visite guidée du village de la Garde Guérin Village de la Garde-Guérin La Garde-Guérin

Gratuit.

2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Partez à la découverte de La Garde-Guérin, village fortifié classé parmi les Plus Beaux Villages de France, lors d’une visite guidée menée par un membre de l’association GARDE.

Au fil des ruelles pavées, plongez dans l’histoire de ce site médiéval unique, autrefois gardien du passage sur la Régordane, et admirez son patrimoine bâti remarquable : tour de guet, maisons nobles, vestiges des Chevaliers Pariers…

Une immersion passionnante au cœur du patrimoine cévenol, entre nature et mémoire

Village de la Garde-Guérin La Garde Guérin, 48800 Prévenchères La Garde-Guérin 48800 Lozère Occitanie 06 74 97 22 32 https://www.lagardeguerin.fr Dans une ambiance digne de certains paysages d’Ecosse, la Garde-Guerin domine du haut de son plateau l’impressionnant canyon du Chassezac. Ancien site stratégique sur la voie Régordane reliant les côtes du Languedoc au Massif Central, le village fut plusieurs fois attaqué mais a conservé sa tour de guet ainsi que son habitat et ses ruelles empierrées.

Grâce aux actions conjuguées de l’État, de la région Occitanie, du département de la Lozère, de la commune de Prévenchères et de l’association G.A.R.D.E, le village a bénéficié de différents classements ainsi que de travaux de restauration et de mise en valeur de son patrimoine, lui donnant sa physionomie actuelle. En 2011, le plateau de La Garde-Guérin est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, au titre des paysages culturels de l’agropastoralisme Causses et Cévennes. L’église est aussi classée au titre des Monuments historiques, et le village parmi « les plus beaux villages de France ». Parking gratuit.

