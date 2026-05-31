Visite guidée du village de Malleval, Bureau d’information touristique de Malleval, Malleval

Visite guidée du village de Malleval 27 et 28 juin Bureau d’information touristique de Malleval Loire

Gratuit – Sans réservation. Se présenter au point information quelques minutes avant le départ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:15:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:15:00+02:00

Perché sur un éperon rocheux dominant les gorges sauvages du Batalon et de l’Épervier, Malleval est l’un des villages de caractère incontournables du Pilat. Ses ruelles pavées, ses maisons en pierre aux façades sculptées et les vestiges de ses anciennes fortifications plongent les visiteurs dans une atmosphère médiévale préservée.

Au fil de la promenade, découvrez l’église ancienne, les demeures Renaissance et les panoramas exceptionnels sur les vignobles en terrasses produisant les célèbres appellations Saint-Joseph et Condrieu. Entre patrimoine, nature et œnotourisme, Malleval offre une expérience authentique au cœur de la Loire.

Bureau d’information touristique de Malleval Le bourg – 42520 Malleval Malleval 42520 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Venez découvrir cette magnifique cité médiévale et en apprendre plus sur Mala Vallis et ses légendes. Médiéval Visite guidée

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