Visite guidée du village de Ménil-sur-Belvitte, Eglise Saint-Maurice, Ménil-sur-Belvitte

Informations pratiques

Visite guidée du village de Ménil-sur-Belvitte 19 et 20 septembre Eglise Saint-Maurice Vosges

03 29 65 37 24

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée de la nécropole nationale du village ainsi que du monument aux ubayens le samedi et le dimanche à 14h30.

Visite de l’église et du musée de la bataille le samedi et le dimanche à 15h30.

Renseignements : Mairie de Ménil sur Belvitte.

Eglise Saint-Maurice 16 route de Rambervillers 88700 Ménil-sur-Belvitte Ménil-sur-Belvitte 88700 Vosges Grand Est L’église Saint-Maurice à Ménil-sur-Belvitte est de style néo-gothique. Édifiée en 1875, elle a subi de lourds dégâts au cours de la Première Guerre mondiale et fut quasiment détruite après les terribles combats d’août 1914.

Le curé de la commune à l’époque, l’abbé Colle, fut l’instigateur principal de la reconstruction de l’édifice, mais également de la création d’une nécropole nationale, ainsi que d’un monument dit « Jeanne d’Arc », en hommage aux soldats tombés au combat en août 1914.

C’est dans la seconde moitié des années 1920 que l’église fut reconstruite, avec notamment de nouvelles cloches fabriquées et posées par le saintier vosgien de Robécourt, Georges Farnier.

L’église possède également un magnifique orgue.

Visite guidée de la nécropole nationale du village, ainsi que du monument aux Ubayens

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