Morionvilliers

Visite guidée du village de Morionvilliers

Rendez-vous devant la mairie Morionvilliers Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Tout public

Depuis de nombreuses années, l’Agence d’attractivité de la Haute-Marne et son antenne de Joinville proposent chaque année des visites gratuites des villages. Destinées à un public local, ces visites ont pour objectif de permettre aux Haut-Marnais de se réapproprier une histoire locale, souvent oubliée ou méconnue, mais aussi de les rendre fier de leur patrimoine. Moyennant des recherches en bibliothèque et dans les archives communales et départementales, chaque visite est inédite et lève le voile sur une histoire souvent bien plus riche que ce qu’on pourrait penser au départ.

Frontalier avec le département des Vosges, le village de Morionvilliers sera mis en lumière le samedi 20 juin à 15 heures.

Menée par Laurent Noroy, actuellement en formation de guide-conférencier et stagiaire au sein de l’Agence d’attractivité de la Haute-Marne, cette visite offrira une plongée dans le village, de la première mention de son église au XIIe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle.

Au programme de cette visite la problématique de l’adduction d’eau dans le village, avec sa citerne et son lavoir, le site du château de Morionvilliers et les bâtiments qui en subsistent, la mairie-école incluant le logement du pâtre, et enfin l’église Saint-Amand seront les principales étapes, mais une surprise attend également les visiteurs. À l’issue du parcours, un verre de l’amitié sera proposé par la mairie. .

Rendez-vous devant la mairie Morionvilliers 52700 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 17 54 joinville@attractivite52.fr

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English :

L’événement Visite guidée du village de Morionvilliers Morionvilliers a été mis à jour le 2026-05-29 par Antenne de Joinville