Visite guidée du village de Petersbach Petersbach

Visite guidée du village de Petersbach Petersbach mardi 12 août 2025.

Visite guidée du village de Petersbach

3 rue de lohr Petersbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-12 14:00:00

fin : 2025-08-12 15:30:00

Date(s) :

2025-08-12

Visite guidée du village.

Une animatrice du patrimoine, évoquera l’histoire de ce petit village de 649 habitants niché entre le plateau lorrain et le Parc naturel régional des Vosges du Nord. A l’occasion de cette visite, vous partirez à la découverte de son habitat traditionnel avec ses magnifiques décors et encadrements de portes sculptés en grès des Vosges. Histoire, anecdotes et curiosités agrémenteront le fil de la visite. 0 .

3 rue de lohr Petersbach 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

English :

Guided tour of the village.

German :

Geführter Rundgang durch das Dorf.

Italiano :

Visita guidata del villaggio.

Espanol :

Visita guiada por el pueblo.

L’événement Visite guidée du village de Petersbach Petersbach a été mis à jour le 2025-06-05 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre