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Visite guidée du village de Ploumanac’h Port de Ploumanac’h Perros-Guirec

Visite guidée du village de Ploumanac’h Port de Ploumanac’h Perros-Guirec mercredi 26 août 2026.

Lieu : Port de Ploumanac'h

Adresse : Chemin de la Pointe

Ville : 22700 Perros-Guirec

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Perros-Guirec

Visite guidée du village de Ploumanac’h

Port de Ploumanac’h Chemin de la Pointe Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Histoire du village de Ploumanac’h, depuis ses origines, au XXe siècle. Le récit s’appuie sur un circuit pédestre partant du port de Ploumanac’h, vers la chapelle et l’oratoire Saint-Guirec, puis le petit village de pêcheurs et les moulins à mer en revenant au port.
Visite proposée par l’ARSSAT, les mercredis du 8 juillet au 26 Août à 10h00. Départ du chemin de la pointe.
Durée 2h
(embarcadère des 7 îles au port de Ploumanac’h).
Gratuit, réservation à l’Office du Tourisme de Perros-Guirec.   .

Port de Ploumanac’h Chemin de la Pointe Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15 

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English :

L’événement Visite guidée du village de Ploumanac’h Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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